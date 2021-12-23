Способны ли Байрактар стать сдерживающим фактором?

В нашу страну привезли долгожданные беспилотники «Байрактар».

Инструкторы научат наших военнослужащих тому, как управлять и пользоваться аппаратами.

Некоторые вовсе думают, что как только мы научимся пользоваться «Байрактарами», мы войдем в военное положение с Таджикистаном. Нет, пускай этого не будет! «Байрактар» нужны для того, чтобы обеспечить мир в Кыргызстане.

Это мы к тому, что «Байрактар» должны послужить сдерживающим фактором для властей Таджикистана. Почему это касается Таджикистана? Потому что все пограничные споры, противостояния провоцировали соседи. Наличие у нас современных беспилотников должно образумить соседей, сдерживать их. Ведь приставать к стране, у которой есть ядерное оружие, является плохой затеей, это почти то же самое. Будем надеяться, что наличие у нас «Байрактаров» установит мир между двумя странами.

Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 7