Бейшенбек Абдыразаков, экс-депутат: «Во время Ошских событий погибли 500 граждан, но делают вид, что ничего не было!»

Надо сплотиться в интересах страны, заниматься полезными делами.

- Господин Бейшенбек, стало известно, что идет следствие по уголовному делу, касающемуся кровопролитных событий в июне 2010 года. Нужно ли было к этому возвращаться?

- Рано или поздно каждый должен ответить за содеянное. Во время кровопролитных событий погибли 500 человек, многие пропали без вести – то ли получили увечья, то ли погибли. Короче говоря, это большая трагедия. Но правители не ответили за гибель 500 человек. Словно ничего и не было. 2-3 года назад житель Бишкека был осужден за убийство собаки соседа. А за гибель 500 человек ничего не было.

- Есть те, кто расценивает возвращение к событиям 2010 года как политику мести в исполнении властей.

- Это не попытка отомстить или кого-то заткнуть. Это должно послужить уроком для будущих властей. Особенно для тех, кто хочет прийти во власть по итогам переворота. За 30 лет было 3 переворота. Соседи таджики напали, посчитав нас уязвимыми. Если мы не одумаемся, скоро чукчи на нас нападу. Пора браться за ум и развивать страну. Надо сплотиться в интересах страны, заниматься полезными делами. Самое главное – необходимо ставить превыше всего интересы страны и народа.

Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 7