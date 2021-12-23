Житель города Бишкека перечислил свою пенсию, чтобы поддержать Китай

Посол Китая в Кыргызстане отметила, что во время тяжелой эпидемиологической обстановки кыргызстанцы оказали помощь народу Китая.
Во время пандемии один пожилой житель Бишкека передал свою пенсию, чтобы помочь китайскому народу в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь, выступая на межуниверситетском молодежном форуме в честь 30-летия дипломатических отношений между двумя государствами.
По его словам, народы двух стран оказывают поддержку друг другу в борьбе с коронавирусом. В тяжелое для Китая время правительство Кыргызстана оказало поддержку городу Ухань.
«Друзья из Кыргызстана оказали всяческую поддержку народу Китая. Пожилой житель Бишкека пришел в посольство и передал пенсию за один месяц в поддержку китайского народа», — сказала посол.
Она не уточнила, когда именно это произошло.
Дэвэнь добавила, что и Китай оказал поддержку Кыргызстану, вакцинами и медикаментами.
Мероприятие под названием «Путь кыргызско-китайской дружбы – 30-летнее успешное сотрудничество» прошло в Кыргызско-Российском Славянском университете.
Источник: Sputnik.kg
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