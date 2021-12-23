Рахмон выступил с критикой – народ чрезмерно пользуется мобильными телефонами

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 декабря выступил перед парламентом с ежегодным обращением
Он против злоупотребления пользованием мобильным телефоном и призвал пересмотреть «культуру использования средства связи».
«В будущем это может привести к различным проблемам, в том числе к раку мозга», — отметил Рахмон.
Президент Таджикистана отметил, что население ежегодно тратит 3 млрд сомони мобильным операторам, которые на 90% являются иностранными.
«Это немалая сумма. За эти деньги мы могли бы отстроить Рогунскую ГЭС», — сказал Рахмон, призвав держать подальше от смартфонов детей и подростков.
Эксперты отмечают, что в Таджикистане наихудшее качество интернета и связи в регионе. В 2016 году при правительстве был создан единый коммутационный центр. Это учреждение позволяет властям контролировать мобильную связь и интернет в стране.
Во время трехчасового выступления Рахмон обрушился критикой на сферу образования, здравоохранения, промышленность и банковскую систему.
Источник: Азаттык уналгысы
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