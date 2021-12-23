Кайып Шер, общественный деятель: «Нельзя воспринимать получение показаний как месть!»

Мы все стали свидетелями того, как на этот раз общественность и избиратели зрело воспринимают политические процессы, выборы.

— Недавно возбудили уголовное дело по июньским событиям, три члена Временного правительства дали показания. Разве это не месть?

— Правильно поступили, пригласил для дачи показаний членов Временного правительства по событиям 2010 года. Надо получить показания у 12 членов Временного правительства, начиная с Кенешбека Дуйшебаева, Омурбека Текебаева и Розы Отунбаевой. Нельзя воспринимать получение показаний как месть. Во время апрельских событий погибло 87 человек, около 1000 получили ранения. Во время июньских событий погибло около 500 человек, тысячи получили ранения. Если закрыть эти дела, не разобравшись, то они загноятся. Не нужно думать, что стабильность в стране окажется под угрозой, если возбудить уголовное дело в отношении 12 членов Временного правительства. Что у нас будет за народ и что у нас будет за страна, если мы не будем стремиться к справедливости?

— А не подорвут ли стабильность, если сторонники Временного правительства и потерпевшие неудачу на выборах партии объединятся?

— Мы все стали свидетелями того, как на этот раз общественность и избиратели зрело воспринимают политические процессы, выборы. Народ понял, что от революций, пикетов, митингов толку нет, не надо поддаваться на провокации тех, кто поливает грязью власти. Некоторые проигравшие партийные лидеры имеют нечистое прошлое. Они не готовы разбрасываться деньгами, чтобы спасти членов Временного правительства от следствия. Да и поднять народ они не осмелятся.

— Возбуждение уголовного дела по кровопролитным событиям 2010 года – попытка заткнуть Временное правительство или так власть выполняет данное народу обещание?

— Возбуждая уголовное дело по апрельским и июньским событиям 2010 года власть убивает двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, Временное правительство пришло во власть ценой жизни 87 человек во время апрельских событий. Во время июньских событий погибло 500 человек. Народ был недоволен Временным правительством, которое приносит несчастье. Справедливо, что началось следствие. Народ должен обрести покой. Это, во-первых. Во-вторых, этими действиями власти избавится от оппонентов. Наблюдая за происходящим, еще не сформировавшаяся оппозиция будет в ужасе.

Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 7