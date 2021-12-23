На угольном разрезе Кара-Кече произошла перестрелка, — СМИ

На угольном месторождении Кара-Кече произошла перестрелка, пишут СМИ.
По предварительным данным, конфликт возник между занимающимися перевозкой топлива водителями и спецназовцами из подразделения «Альфа».
В соцсетях также распространилось видео с места инцидента. Сообщается, что некоторые водители получили ранения.
В ГП «Кыргыз комур» эту информацию подтвердили, но причины случившегося и сведения о раненых не озвучили. В предприятии уверяют, что ситуация уже улажена, и работа на карьере продолжается.
«Во время ожидания в очереди между водителями и бойцами спецназа «Альфа» возникло недопонимание, но конфликт уже улажен, и сейчас все работы продолжаются в штатном режиме», – заявила пресс-секретарь ведомства Жийде Зоотбекова.
Источник: Булак
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