На угольном разрезе Кара-Кече произошла перестрелка, — СМИ

На угольном месторождении Кара-Кече произошла перестрелка, пишут СМИ.

По предварительным данным, конфликт возник между занимающимися перевозкой топлива водителями и спецназовцами из подразделения «Альфа».

В соцсетях также распространилось видео с места инцидента. Сообщается, что некоторые водители получили ранения.

В ГП «Кыргыз комур» эту информацию подтвердили, но причины случившегося и сведения о раненых не озвучили. В предприятии уверяют, что ситуация уже улажена, и работа на карьере продолжается.

«Во время ожидания в очереди между водителями и бойцами спецназа «Альфа» возникло недопонимание, но конфликт уже улажен, и сейчас все работы продолжаются в штатном режиме», – заявила пресс-секретарь ведомства Жийде Зоотбекова.

Источник: Булак