ТОП-10 самых богатых чиновников Кыргызстана. ФОТО

На прошлой неделе редакция Bulak.kg опубликовала список 10 богатейших депутатов нового созыва Жогорку Кенеша КР.

На этот раз мы собрали Топ-10 самых богатых действующих чиновников страны согласно предоставленной ими декларации за 2019-2020 годы.

Первую строчку возглавляет Азамат Арапбаев — депутат от партии СДПК. Он известен тем, что до карьеры в СДПК возглавлял штаб партии «Ак Жол», а на выборах в октябре 2020 года шел уже с «Биримдиком», выступая руководителем штаба по Ошу.граждан, прибывших для долгосрочного пребывания, станут обязательными дактилоскопия, фотографирование и сдача анализов на предмет употребления наркотических и психотропных веществ без назначения врача. Мигрантам будут выдавать патенты на работу в виде карты с чипом, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. МВД определило 59 регионов РФ, где мигранты смогут пройти дактилоскопию в визовых центрах.

На втором месте Динара Исаева — депутат от фракции «Республика — Ата Журт». Известно, что она бывшая супруга Данияра Усенова (нынче Даниила Урицкого), бывшего премьер-министра страны во время правления Бакиева. Но, отмечается, что свое состояние чиновница заработала еще до брака с Усеновым.

Третье место занимает Акылбек Жапаров — глава кабинета министров КР. Жапаров занимал высокие посты абсолютно при всех президентах страны, и в народе его называют «непотопляемым», учитывая политическую историю Кыргызстана.

Помимо имущества, которое он указал в декларации, ему также приписывают бизнесы в офшорах и отель «Дамас», расположенный в центре столицы. На эту тему был проведен ряд журналистских расследований.

Четвертое место занял Салайдин Айдаров — депутат от партии «Кыргызстан». С 2006-2007 годы был председателем Государственного таможенного комитета, а в 2009 году уволен со службы в таможенных органах по выслуге. Генерал-майор таможенной службы КР.

На пятом месте Исхак Пирматов — депутат ЖК от партии «Бир Бол». С 2005 по 2008 гг. — начальник управления маркетинга ОАО «Кыргызнефтегаз», затем был членом правления, и до 2010 года — председатель правления ОАО. В данное время владеет долей 0,56% данной компании.

Он также известен в качестве инициатора строительства каскада гидроэлектростанций Камбарата-2 и Камбарата-1.

Шаршенбек Абдыкеримов — известный как основатель холдинга «Аю», находится на шестом месте. В 2019 году депутат не сдавал декларации. Тем не менее, свою позицию в списке олигархов он не теряет.

На седьмом месте — депутат от партии «Кыргызстан» Орозбек Алыбаев. С 2012 по 2015 гг. работал заместителем начальника Бишкекского управления государственной налоговой службы.

Восьмое место — Кенжебек Бокоев от партии «Республика-Ата-Журт». Известен как соратник Омурбека Бабанова. В отличии от многих политиков, он не менял партии и на протяжении многих лет остается верным своей фракции.

Иса Омуркулов — депутат от партии СДПК находится на девятом месте. Был депутатом I, II, III, IV и VI созывов ЖК КР. В 2013 году Генеральная прокуратура Кыргызстана завела на Ису Омуркулова уголовное дело по подозрению в незаконном утверждении границ парка Победы, после чего он сложил с себя полномочия мэра столицы.

И наконец, на десятом месте Сайдулла Нышанов — депутат ЖК от фракции «Ата Мекен». Нышанов стал депутатом Жогорку Кенеша III созыва в 2005 году, в состав V и VI созывов избирался от партии «Ата Мекен».

Источник: bulak.kg