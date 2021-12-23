Мигрантам сократят срок пребывания в России в случае отказа от дактилоскопии

Решение о сокращении срока временного пребывания должно быть принято не позднее трех рабочих дней со дня установления хотя бы одного из указанных фактов.
Срок временного пребывания иностранных граждан в РФ сократят в случае их уклонения от обязательной дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, передает ТАСС со ссылкой на приказ МВД РФ.
Также срок пребывания мигрантов будет сокращен при выявлении опасных для окружающих инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, либо если будет установлен факт употребления наркотиков. Кроме того, основанием для такого решение могут стать запрет на въезд в РФ, нежелательность пребывания, аннулирование разрешения на работу или патента иностранного гражданина, а также прекращение обучения.
Решение о сокращении срока временного пребывания должно быть принято не позднее трех рабочих дней со дня установления хотя бы одного из указанных фактов. Информация об этом доводится до иностранного гражданина в течение одного дня, после чего ему необходимо прийти в подразделение по вопросам миграции.
«Одновременно до иностранного гражданина доводится информация об обязанности выехать из РФ в течение трех дней со дня принятия решения о сокращении срока временного пребывания и о последствиях неисполнения этой обязанности», — говорится в приказе.
Документ вступает в силу с 29 декабря этого года. С этого дня в России для трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших для долгосрочного пребывания, станут обязательными дактилоскопия, фотографирование и сдача анализов на предмет употребления наркотических и психотропных веществ без назначения врача. Мигрантам будут выдавать патенты на работу в виде карты с чипом, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. МВД определило 59 регионов РФ, где мигранты смогут пройти дактилоскопию в визовых центрах.
Источник: bulak.kg
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