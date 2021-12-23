Казахстан намерен построить атомную электростанцию в 342 км от Бишкека

В Казахстане определились с выбором площадки для строительства атомной электростанции.

Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев сообщил, что атомную электростанцию возведут в селе Улькен, расположенном на берегу крупного озера Балхаш.

«За АЭС в Казахстане готовы взяться подрядчики из Китая, России и Франции - соответствующие предложения уже поступили в республику. Чьи технологии выберут в Казахстане, пока неизвестно. При принятии решений будет учитываться весь спектр - безопасность применяемых технологий, количество построенных таких оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов, а также возможность локализации топлива в Казахстане», - сказал он.

Намерение построить атомную станцию в Казахстане озвучивал ранее бывший президент республики Нурсултан Назарбаев. Причина возведения станции - рост потребления электроэнергии в регионе. Дефицит наблюдается как в Казахстане, так и в соседнем Китае.

Справочно:



Село Улькен находится примерно в 342 км от Бишкека. По прямой расстояние составит 262 км

Источник: tazabek.kg