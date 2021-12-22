Суд отменил арест Равшану Джеенбекову и Фариду Ниязову

Экс-депутат ЖК Равшан Джеенбеков и бывший глава администрации президента Фарид Ниязов выйдут на свободу.
Кроме того, будет отменена мера пресечения для других фигурантов дела по кой-ташским событиям. Решение сегодня, 22 декабря, принял Первомайский районный суд Бишкека.
Решение принято в связи с тем, что истек срок ареста подсудимых. Равшан Джеенбеков выйдет из СИЗО 27 декабря. Аналогичное решение принято в отношении Фарида Ниязова.
Остальным обвиняемым Ирине Карамушкиной, Асель Кодурановой, Кундуз Жолдубаевой тоже отменили меру пресечения, которая не была связана с арестом.
Под стражей остается бывший Президент Алмазбек Атамбаев. Хотя по двум уголовным делам арест был отменен, он отбывает срок по делу Азиза Батукаева. Рассмотрение этого дела назначено на 17 января. В случае отмены приговора, бывший президент может выйти на свободу.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!