Суд отменил арест Равшану Джеенбекову и Фариду Ниязову

Экс-депутат ЖК Равшан Джеенбеков и бывший глава администрации президента Фарид Ниязов выйдут на свободу.

Кроме того, будет отменена мера пресечения для других фигурантов дела по кой-ташским событиям. Решение сегодня, 22 декабря, принял Первомайский районный суд Бишкека.

Решение принято в связи с тем, что истек срок ареста подсудимых. Равшан Джеенбеков выйдет из СИЗО 27 декабря. Аналогичное решение принято в отношении Фарида Ниязова.

Остальным обвиняемым Ирине Карамушкиной, Асель Кодурановой, Кундуз Жолдубаевой тоже отменили меру пресечения, которая не была связана с арестом.

Под стражей остается бывший Президент Алмазбек Атамбаев. Хотя по двум уголовным делам арест был отменен, он отбывает срок по делу Азиза Батукаева. Рассмотрение этого дела назначено на 17 января. В случае отмены приговора, бывший президент может выйти на свободу.

Источник: reporter.kg