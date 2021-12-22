Президент объявил строгий выговор послу Кыргызстана в Азербайджане

Эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер.
Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызстана в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
Поводом для реакции президента стала опубликованная в ряде СМИ информация со ссылкой на пресс-конференцию Посла Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в пресс-центре Sputnik Азербайджан о том, что «Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России».
«Эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. В указанном интервью о таких формулировках не было и речи», — подчеркивают в пресс-службе президента.
Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.
Источник: reporter.kg
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