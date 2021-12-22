В КР построят спецгородок для памирских кыргызов

В Кыргызстане обещают в следующем году построить спецгородок для памирских кыргызов в Чоң-Алайском районе.

Об этом сказал сегодня, 22 декабря, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече с памирскими кыргызами, проживающими в селе Талды-Суу Алайского района.

"Президент Садыр Жапаров выделил участок Бурган-Суу в Кашка-Суйском айыл окмоту Чон-Алайского района и заложил капсулу строительства спецгородка для переселения, оставшихся на Памире этнических кыргызов. Сейчас работа продолжается. Из бюджета министерства в этом году Чон-Алайскому району выделены средства для завершения работы по трансформации 70 гектаров земель, составлению генерального плана поселка, инженерно-архитектурному планированию. Строительные работы начнутся в следующем году. Данное мероприятие включено в Национальную программу стратегического развития кабинета министров до 2026 года", - рассказал министр ьКудайберген Базарбаев.



Источник: vb.kg