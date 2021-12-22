Артур Медетбеков, генерал: «2021 год стал для кыргызского народа всесторонне тревожным, полным испытаний годом»

Но выборы – это мелочь, по сравнению с кровопролитием.
— Господин Артур, каким был 2021 год? Какие события запомнились?
— 2021 год стал для кыргызского народа всесторонне тревожным, полным испытаний годом. Прошли президентские выборы. Был референдум, в Конституцию внесли многие изменения. В этом году было много выборов. В больших городах результаты отменили, мол, победившие партии нарушили закон. Прошли повторные выборы в городские кенеши. Были парламентские выборы. Хотя мы и говорим, что выборы прошли прозрачно, не использовался административный ресурс, ЦИК затянул с вынесением результатов, был также сбой аппарата, подсчитывающего голоса. Также в выборах заставило усомниться то, что в ЦИК работали граждане Южной Кореи. Этими шоу запомнились мне парламентские выборы.
Но выборы – это мелочь, по сравнению с кровопролитием. В апреле на юге страны, в приграничном районе произошла трагедия. Число невинных жертв достигло 36. Из-за бомб погибли дети, были разрушены, разграблены, сожжены дома. Этим событиям не дали ни политическую, ни юридическую, ни правовую оценку. Но история показала, что такие истории с течением времени обязательно получат оценку.
— Правильно ли возбудили уголовные дела по Ошским событиям 2010 года в отношении некоторых членов Временного правительства?
— В июне 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях произошел межэтнический конфликт, многие граждане погибли, дома сожжены. Недавно по этим событиям возбудили уголовное дело, начали получать показания у высокопоставленных лиц, причастных к этим событиям. Можно сказать, что предпринимаются правильные шаги, чтобы дать историческую и правовую оценку произошедшему.
Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 5
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