Табылды Акеров, кандидат исторических наук, политолог: «У президента появилась возможность и условие для создания отличной команды»

Для народа 2021 год запомнился приходом новой власти.

— Господин Табылды, каким был 2021 год для вас и для народа? Что запомнилось?

— В этом году издали мою книгу: «Усуни кыргызы. Кыргызы на просторах Евразии». Я долгое время планировал написать книгу, где историю кыргызов рассмотрел бы во взаимосвязи с происхождением усуней, саков, хунну, юэчжи. В этом году эти планы воплотились в жизнь. В книге я попытался раскрыть взаимоотношения кыргызов с упомянутыми народами. Постарался закрепить мнение о том, что «усуни – дети кыргызов».

Для народа 2021 год запомнился приходом новой власти. Но эта власть затянула с укреплением своих позиций. Думаю, власть начнет стабилизироваться после парламентских выборов 28 ноября. По-моему, у президента наконец появились возможность и условия для формирования отличной команды.

Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 5