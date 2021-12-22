Задержанный доставлен в следственную службу.
Оперативниками столичной криминальной милиции задержан предполагаемый лидер террористической группы «Жайшуль Махди». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
«Оперативниками криминальной милиции и бойцами спецназа ГУВД Бишкека, совместно с ГКНБ, В Бишкеке задержан Б.М. 1980 года рождения. При проведении обыска в его доме обнаружен и изъят ручной пулемет Калашникова и магазин без патронов», – сообщает пресс-служба.
Задержанный доставлен в следственную службу. Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!