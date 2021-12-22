Задержан предполагаемый лидер террористической группы «Жайшуль Махди»

Задержанный доставлен в следственную службу.

Оперативниками столичной криминальной милиции задержан предполагаемый лидер террористической группы «Жайшуль Махди». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

«Оперативниками криминальной милиции и бойцами спецназа ГУВД Бишкека, совместно с ГКНБ, В Бишкеке задержан Б.М. 1980 года рождения. При проведении обыска в его доме обнаружен и изъят ручной пулемет Калашникова и магазин без патронов», – сообщает пресс-служба.

Задержанный доставлен в следственную службу. Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.

Источник: reporter.kg