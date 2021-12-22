Аспеков был арестован в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве четверти миллиона у руководства «Кыргыз темир жолу».
Подозреваемый в вымогательстве $250 тыс. активист Мелис Аспеков останется под стражей. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
Адвокат Аспекова Сергей Манукян просил изменить своему подзащитному меру пресечения, так как были собраны доказательства его невиновности. Кроме того, Мелис Аспеков перенес серьезную операцию. Выслушав доводы сторон, суд не удовлетворил ходатайство защиты.
Аспеков был арестован в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве четверти миллиона у руководства «Кыргыз темир жолу».
Источник: reporter.kg
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