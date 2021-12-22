ЖК будет рассматривать дело Кодурановой и Карамушкиной

Мамашова попросила спикера Аиду Касымалиеву вызвать на заседание парламента представителей Генпрокуратуры, чтобы они дали представление по этому уголовному делу.

Депутаты посоветовавшись решили рассмотреть законность привлечения к уголовной отвественности идепутатов Карамушкиной и Кодурановой. Об этом на заседании парламента сообщила Айсулуу Мамашова.

Парламентарии решили продлить работу комиссии, которая рассматривала законность ареста депутата Бактыбека Жетигенова чтобы она рассмотрела законность возбуждения уголовных дел в отношении Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

Мамашова попросила спикера Аиду Касымалиеву вызвать на заседание парламента представителей Генпрокуратуры, чтобы они дали представление по этому уголовному делу.

Источник: reporter.kg