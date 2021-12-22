Суд отказал Шайлообеку Атазову. Нурбек Алимбеков будет депутатом ЖК

Однако, милиция сообщила о том, что информация о подкупе голосов не подтвердилась.

Иск Шайлообека Атазова к Нурбеку Алимбекову прошедшему на выборах Жогорку Кенеша по Толойкенскому избирательному округу был отклонен Бишкекским городским судом. Верховный суд сегодня оставил без изменения решение горсуда. Об этом Reporter.kg сообщил руководитель штаба Алимбекова Нурлан Орозбаев.

Атазов утверждает, что предвыборный штаб Алимбекова участвовал в ряде незаконных действий, во время парламентских выборов 28 ноября. В том числе, в подкупе голосов избирателей. И оспорил постановление ЦИК о признании выборов в Толойконском избирательном округе состоявшимися.

Однако, милиция сообщила о том, что информация о подкупе голосов не подтвердилась. На основании этого суд отказал в удовлетворении иска Атазова.

Источник: reporter.kg