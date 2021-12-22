Суд отказал Шайлообеку Атазову. Нурбек Алимбеков будет депутатом ЖК

Однако, милиция сообщила о том, что информация о подкупе голосов не подтвердилась.
Иск Шайлообека Атазова к Нурбеку Алимбекову прошедшему на выборах Жогорку Кенеша по Толойкенскому избирательному округу был отклонен Бишкекским городским судом. Верховный суд сегодня оставил без изменения решение горсуда. Об этом Reporter.kg сообщил руководитель штаба Алимбекова Нурлан Орозбаев.
Атазов утверждает, что предвыборный штаб Алимбекова участвовал в ряде незаконных действий, во время парламентских выборов 28 ноября. В том числе, в подкупе голосов избирателей. И оспорил постановление ЦИК о признании выборов в Толойконском избирательном округе состоявшимися.
Однако, милиция сообщила о том, что информация о подкупе голосов не подтвердилась. На основании этого суд отказал в удовлетворении иска Атазова.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!