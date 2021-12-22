У Аскара Акаева нет ни одной акции в «Центерре»?

Соответствующей информацией поделился его соратник Бекболот Талгарбеков.

На этой неделе в Бишкек прибыл первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, дал показания в ГКНБ и улетел в Москву.

Соответствующей информацией поделился его соратник Бекболот Талгарбеков. Показания Акаев давал по соглашению 2003 года.

«В отношении Аскара Акаева не было возбуждено уголовное дело, были только разбирательства. По итогам разбирательств выяснилось, что он ни копейки не взял с «Кумтора» и не владеет ни одной акцией «Центерры». Показания он давал по соглашению 2003 года. В ходе следствия выяснилось, что стоимость активов трех месторождений, купленных «Центеррой», были завышены. Аскар Акаев попросил у народа прощения за то, что не уделил этому должного внимания», - сказал Талгарбеков.

Действующие власти страны сообщают, что в международных судебных разбирательствах постарается доказать, что «Центерра Голд Компани» «подкупил» бывших глав государства, в связи с чем были возбуждены уголовные дела в отношении бывших президентов – Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева.

В связи с чем в отношении Акаева были предъявлены обвинения в коррупции при составлении генерального соглашения по проекту «Кумтора» в 1992 году, во внесении в него поправок в 1994 году, в реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

Две недели назад глава кабмина Акылбек Жапаров на встрече с послами и руководителями международных организаций в Кыргызстане заявил: «Не ошибусь и не сделаю большого открытия, если скажу, что почти каждый президент Кыргызстана получал «долю» при разграблении «Кумтора». Можно ли поверить в то, что А. Акаев при своем режиме не получил ни цента с месторождения, которое превратилось в трагедию для всего народа?

Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 2