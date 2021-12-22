Депутат назвала экс-генпрокурора Откурбека Джамшитова «поганым псом»

На сегодняшнем заседании рассматривается вопрос лишения неприкосновенности с депутата Бактыбека Жетигенова.

Вся эта абсурдность с уголовным делом депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Жетигенова началась с дела на Карамушкину и Кодуранову. Об этом на заседании парламента сообщила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, разрешение было утверждено бывшим генеральным прокурором Откурбеком Джамшитовым.

«Джамшитов сбежал, как поганый пес. Его нет в республике, где Опумбаев [бывший председатель ГКНБ]? Почему они дали разрешение на арест по Кой-Ташским событиям, а сами сбежали? Я считаю, раз Джамшитов сбежал, это дело по Кой-Ташским событиям нужно было закрыть, потому что он не отвечает за свое представление» , — сказала она.

На сегодняшнем заседании рассматривается вопрос лишения неприкосновенности с депутата Бактыбека Жетигенова.

Источник: reporter.kg