Президент Жапаров рассказал, что нужно сделать, чтобы выйти из энергокризиса

Садыр Жапаров сегодня, 22 декабря, поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика КР.

Пресс-служба администрации президента распространила текст поздравления главы государства.

«Дорогие соотвечественники!

Уважаемые работники энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика Кыргызской Республики!

Нашу повседневную жизнь в современном мире сложно представить без электроосвещения и тепла. А энергетика в нашей стране является флагманом оживления ее экономики и в целом устойчивого развития.

Электрическая энергия используется практически в каждом здании — жилом доме, больнице и школе, в деловых помещениях и на общественном транспорте. Смартфоны, бытовая техника, компьютеры проникли к нам в жилье и на рабочие места, сделав немыслимой сегодняшнюю реальность без электроэнергии.

В эпоху цифровизации к этому списку добавились электромобили и такие зримые и вполне ощутимые результаты информационных технологий, как «умные» дома и даже целые города.

Кыргызская Республика обладает высоким энергетическим потенциалом, являясь генератором собственных водных ресурсов. Мы находимся у истоков крупнейших в регионе рек, берущих начало от тающих ледников. На территории нашей страны расположены крупные гидротехнические сооружения, которые подают воду в сопредельные государства в вегетационный период.

Вместе с тем существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие энергетики и выход страны на экспортоориентированность. В их числе — недостаточный резерв энергомощностей. Обладая большими возможностями для строительства малых и крупных гидроэлектростанций, а также реализации проектов по использованию альтернативных, возобновляемых источников энергии, мы вынужденно инвестируем в развитие электроэнергетической отрасли других стран.

В целях укрепления энергетической независимости страны и разработки ее экспортного потенциала необходимо в ближайшие же годы решить следующие основные задачи:

— провести полномасштабную реконструкцию и модернизацию существующих ГЭС с приростом их мощности до 20%;

— внедрить новую высоковольтную систему передачи электроэнергии, соединяющей четыре страны в Центральной и Южной Азии (CASA-1000);

— запустить альтернативные источники энергии, в том числе Куланакскую ГЭС мощностью 100 мегаватт на реке Нарын, а также — в рамках механизма государственно-частного партнерства — Бала-Саруускую ГЭС мощностью 25 мегаватт на Кировском водохранилище в Таласской области, малых ГЭС мощностью 21 мегаватт на Орто-Токойском водохранилище и обводном Чуйском канале в Кеминском районе.

Уважаемые ветераны энергетической отрасли! Вы посвятили свою жизнь благородному призванию, и мы высоко ценим ваш профессионализм, преданность делу и вклад в воспитание молодого поколения специалистов. Благодаря вашему наследию в Кыргызской Республике есть устойчивая основа для дальнейшего развития. Призываю вас поддержать профессиональную молодежь и поделиться с ней вашим бесценным опытом в достижении указанных задач.

Дорогие энергетики Кыргызстана! В этот праздничный день я искренне благодарю вас за обеспечение стабильного и надежного энергоснабжения.

Желаю вам уверенности в завтрашнем дне и видения своей перспективы, вдохновения и возможности применить свои знания и опыт во благо развития нашей страны.

Всем работникам и ветеранам отрасли желаю крепкого здоровья и новых достижений, счастья и благополучия, безаварийной работы и успехов в вашем нелегком труде, таком важном и нужном всей нашей стране!»