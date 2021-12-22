Омикрон-штамм обнаружили уже в 106 странах

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен уже в 106 государствах, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В организации отмечают, что «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остается очень высоким».
С 20 октября по 19 декабря «омикрон» был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании. В мире продолжает доминировать дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала.
Как указывает организация, «недавние свидетельства указывают на то, что омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед дельта-вариантом и быстро распространяется». Причем это относится также к странам с «высокими уровнями иммунитета у населения». Что касается тяжести протекания заболевания при заражении «омикроном», то сведения на этот счет пока являются «ограниченными», отмечается в бюллетене.
Согласно «предварительным данным», нейтрализация омикрон-штамма снижена у пациентов, которые прошли «первичные серии вакцинации», а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2. В Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализируемых в связи с заражением коронавирусом. В связи с этим в ВОЗ считают вероятным, что «многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными».
Ранее, главы Минздравов G7 назвали омикрон-штамм самой большой угрозой.
Нидерланды из-за нового штамма уже ввели жесткий локдаун. А в Лондоне ввели режим ЧП.
Источник: Булак
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