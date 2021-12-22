Самый долгий Жогорку Кенеш собирается вновь. Прямая трансляция в 10.00.

Главный вопрос повестки дня - о проекте постановления ЖК о представлении генерального прокурора от 24 ноября 2021 года о даче согласия на привлечение депутата Жогорку Кенеша Бакытбека Жетигенова к уголовной ответственности.
Продливший свои полномочия из-за октябрьской революции 2020 года Жогорку Кенеш VI созыва собирается сегодня в 10.00 на свое, возможно, заключительное заседание - перед передачей законодательных полномочий ЖК VII созыва.
Главный вопрос повестки дня - о проекте постановления ЖК о представлении генерального прокурора от 24 ноября 2021 года о даче согласия на привлечение депутата Жогорку Кенеша Бакытбека Жетигенова к уголовной ответственности.
55-летний депутат из фракции СДПК, член Комитета ЖК по правопорядку и борьбе с преступностью был задержан в конце ноября, он подозревается в приготовлении к насильственному захвату власти.
Кроме того, сегодня предполагается рассмотреть 12 законопроектов, в том числе проект конституционного Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".
Прямая трансляция намечена на 10.00 на сайте http://kenesh.kg и по телеканалу "Пирамида". Однако из-за хронического отсутствия кворума последние месяцы трансляция обычно начинается на 10-15 минут позже.
Источник: vb.kg
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