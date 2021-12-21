Андрей Пятахин назначен генеральным директором Beeline Кыргызстан

В сфере телекоммуникаций Андрей работает более 20 лет.

Компания VEON Ltd. ("ВЕОН Лтд."), являющаяся ведущим глобальным поставщиком услуг связи и сети Интернет, объявила сегодня о назначении Андрея Пятахина генеральным директором Beeline Кыргызстан.

В сфере телекоммуникаций Андрей работает более 20 лет. С 2006 года присоединился к Группе VEON и все это время служил интересам Группы. Он начинал свой путь в компании с должности коммерческого директора Липецкого филиала "ВымпелКом", работал коммерческим директором в региональных подразделениях компании, директором по развитию корпоративного бизнеса Beeline в России, вице-президентом и региональным директором Московского региона. В 2009-2011 годах возглавлял компанию "VEON Грузия", с 2013 года – "VEON Армения".

Андрей окончил Липецкий государственный технический университет. Выпускник Harvard Business School по специальности "менеджмент", является кандидатом экономических наук. Награжден званием "Мастер связи". Женат, воспитывает троих детей.

В своей новой должности Андрей сосредоточится на укреплении позиций Beeline в Кыргызстане.

"Кыргызстан является одним из наиболее устойчивых рынков с точки зрения проникновения 4G, что позволяет нам предлагать инновационные услуги нашим клиентам. "Благодаря шагам, предпринятым нами в 2021 году, включая недавнее приобретение спектра частот, у нас есть возможность создать аналогичную историю (экономического) роста в Beeline Кыргызстан, как и в других странах группы VEON, - сказал Каан Терзиоглу (Kaan Terzioğlu), генеральный директор компании VEON. - Поскольку он обладает большим опытом и развитыми компетенциями, я уверен в том, что Андрей станет замечательным лидером для команды Beeline Кыргызстан на этом пути".

О компании VEON

Компания VEON представляет собой глобального поставщика услуг связи и цифровых услуг, зарегистрированного в Системе автоматической котировки Национальной ассоциации биржевых дилеров (NASDAQ) и на панъевропейской фондовой бирже "Евронекст" в Амстердаме (Euronext Amsterdam). Наши компании меняют образ жизни посредством технологически обусловленных услуг, которые расширяют возможности на некоторых из наиболее быстрорастущих развивающихся рынков мира. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://www.veon.com

Источник: Кактуз