Япония подарила Кыргызстану 30 СПАП аппаратов

Совершенно очевидно, что уровень смертности младенцев и матерей в перинатальном периоде, которые являются наиболее уязвимыми, значительно снизился бы, если бы качественная медицинская помощь была доступна для всех.

Вентиляционное оборудование для спасения жизни новорожденных на сумму 14 миллионов сомов закупленные ЮНИСЕФ при финансовой поддержки правительства Японии сегодня было передано Министерству здравоохранения Кыргызстана.

30 аппаратов для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных (CПAП аппараты) получат семь родильных домов страны: Родильный стационар Сузакского района, областная больница Джалал-Абадской области, перинатальный центр города Ош, областной стационар Ошской области, родильный стационар Национального Центра Охраны Материнства и Детства в Бишкеке, городской перинатальный центр и клинический родильный дом №2 Бишкека.

«Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения отмечался 12 декабря. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и международные организации, такие как ЮНИСЕФ, прилагают значительные усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения в стране. Тем не менее, между городской и сельской местностью все еще существует неравенство в сфере здравоохранения. Совершенно очевидно, что уровень смертности младенцев и матерей в перинатальном периоде, которые являются наиболее уязвимыми, значительно снизился бы, если бы качественная медицинская помощь была доступна для всех. Япония заявляет о своей приверженности в оказании помощи странам в построении сильных систем здравоохранения и обеспечении доступа наиболее уязвимых людей к качественной медицинской помощи», — сказал Посол Японии в Кыргызской Республике Сигэки Маэда.

Источник: reporter.kg