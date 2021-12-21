Какие маршруты микроавтобусов частично изменили схему движения?

В Управлении городского транспорта еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта.
Комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.
В состав вошли представители Управления патрульной службы, Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по г. Бишкек, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.
На недавнем заседании рассмотрено шесть вопросов. По результатам обсуждений решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №106 по улицам Гагарина – Шота Руставели –Жаманбаева –Ч.Айтматова. Далее маршрут проследует по той же схеме движения.
Продлена схема движения микроавтобусного маршрута №169 до улицы Жаны Доор, остальная часть схемы осталась без изменений.
Отметим, автобусный маршрут №9, который обслуживало Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, с 20 декабря закреплен за ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" сообщением: "Асанбай – жилмассив "Тынчтык".
Также микроавтобусный маршрут №167 закреплен за ОсОО "Экспресс Профи Транс".
По вопросам общественного транспорта, можно обращаться по WhatsApp: 0 (502) 205 202.
Источник: vb.kg
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