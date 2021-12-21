Генплан Бишкека. Мэрия обратилась за помощью к иностранным экспертам

Накануне зарубежные консультанты и эксперты провели встречи с членами рабочей группы, руководителями городских служб, обеспечивающими жизнедеятельность города.

Рабочая группа по ТЗ для Генплана Бишкека.

Распоряжением мэрии столицы создана рабочая группа по подготовке технического задания на проектирование генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как уточняется, цель рабочей группы – определить первичные приоритетные направления в сфере градостроительства и пошаговые действия по проведению работ, необходимых для разработки генерального плана Бишкека до 2050 года. А также работа по решению таких вопросов, как эффективное и рациональное освоение городского пространства, сохранение природных ландшафтов, создание системы качественных общественных пространств, реновация и реконструкция сложившейся застройки, интеграция в городскую среду жилых массивов, инженерное обеспечение и инженерная подготовка территорий.

Для разработки проекта технического задания по Генеральному плану департамент градостроительства и архитектуры совместно с департаментом экономики и инвестиций мэрии Бишкека привлек зарубежных экспертов по проекту WECOOP.

Накануне зарубежные консультанты и эксперты провели встречи с членами рабочей группы, руководителями городских служб, обеспечивающими жизнедеятельность города.

Кроме того, проведен визуальный осмотр территории Бишкека.

Во время встреч обсуждались проблемы городской инженерно-транспортной инфраструктуры, реализация утвержденного генерального плана города до 2025 года, проблемы утилизации твердых бытовых отходов, городской мобильности, отсутствия системы общественных пространств города, территориального планирования, экологические проблемы и другие вопросы, касающиеся стратегического развития Бишкека на ближайшие 25 лет.

Источник: Кактуз