В Кыргызстане может подорожать бутилированная вода

В Кыргызстане в будущем планируют ввести маркировку на бутилированную воду. Это требование ЕЭК.
Сегодня, 21 декабря, представители компаний, производящих этот товар, Международного делового совета и профильных ведомств обсудили, насколько Кыргызстан готов к выполнению таких требованию.
29 октября этого года в ЕЭК было принято решение о поэтапном внедрении маркировки на бутилированную воду в странах-участницах. Страны сами должны определить сроки внедрений и уведомить об этом другие стороны.
Маркировка - это информация о цепочке товара, начиная от производства до сбыта. Она может быть предоставлена в виде наклейки, стикера, QR-кода.
Эксперты перечислили следующие преимущества:
- сохранение рынка ЕАЭС;
- гарантия легальности и безопасности продукта;
- сокращение теневого оборота и контроль уплаты налога;
- возможность прослеживаемости, учета и аналитики;
- снижение административной и регуляторной нагрузки.
Но есть и свои трудности. Сам процесс маркировка затратный, энергоемкий и комплексный, а оборудование и программное обеспечение очень дорогое. По предварительным подсчетам, на это может потребоваться от $70 тыс. до $200 тыс. В МДС отмечают, что для отечественных производителей это существенные затраты.
Представители бизнеса говорят, что есть проблемы и инфраструктурного характера. Так, для бесперебойного учета и отслеживания продукции нужен стабильный высокоскоростной Интернет на всей территории страны.
Маркировочный процесс потребует дополнительных процедур, возможно приостановление производства на время внедрения маркировки. Все затраты будут заложены в стоимость товаров и в конечном счете лягут на конечных потребителей.
"Государства-члены сами определяют дату введения маркировка. Мы к госорганам обращаемся, чтобы эту дату максимально оттянуть, отложить, чтобы дать время производителям подготовиться и наладить процесс, а может даже перевести на добровольную маркировку. Если компания планирует экспорт, то маркируйте, если нет, то необязательно", - считает глава МДС Аскар Сыдыков.
Заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев отметил, что в части маркировок товаров Кыргызстан заметно отстает от других стран в ЕАЭС.
"Мы рано или поздно все равно столкнемся с необходимостью того, что практически все предметы, экспортируемые в ЕАЭС, должны быть в рамках интеграционных законов ЕАЭС. Я думаю, что для производителей, которые ориентированы на экспорт продукции, чем раньше мы сможем поставить эти необходимые средства, такие как маркировка, электронные счета-фактуры, тем быстрее сможем обеспечить конкурентоспособность на рынке ЕАЭС", - сказал он.
В целом, считает Аалиев, бутилированная вода является перспективным направлением для развития экспорта.
"Мы все говорим, что мы богаты водой. На самом деле мы богаты не только реками, но и водой из ледников. При соответствующей технологии мы могли бы поставлять самую чистую и высоко ценимую воду в мире. Финляндия, например, с успехом поставляет на мировой рынок такую воду", - сказал он.
Заместитель председатель кабмина также напомнил, что страна имеет привилегированный статус ВСП+, но из-за несовершенства производства страна не осваивает европейский рынок.
Аалиев согласился с тем, что маркировка повлияет на добавленную стоимость.
"Но зато будет поставка на более элитные рынки", - заключил Аалиев.
Источник: Кактуз
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