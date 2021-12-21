Более тысячи новорожденных названы в честь призёров Олимпийских игр

В их числе, названные в честь призёров чемпионата мира по борьбе Айсулуу, Мээрим и Айпери Медет кызы три девочки-близняшки родившиеся в октябре этого года.
В этом году в честь призёров Олимпийских игр в Токио Акжола Махмудова, Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы назвали более 1000 новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.
«Согласно данным АИС «ЗАГС» Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР именами Акжол названы 414 младенцев, Айсулуу – 323, Мээрим – 374, Айпери — 279 детей», – пишет пресс-служба.
В их числе, названные в честь призёров чемпионата мира по борьбе Айсулуу, Мээрим и Айпери Медет кызы три девочки-близняшки родившиеся в октябре этого года.
Источник: reporter.kg
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