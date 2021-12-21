Институт омбудсмена просит арестовать пятерых милиционеров

Институт омбудсмена настаивает на отстранении от должностей и взятии под арест пятерых милиционеров.

«Есть опасения, что обвиняемые могут угрозами жертве пыток и его родственникам заставить отказаться от обвинения, запугать свидетелей или вовсе сбежать от суда», – сообщает Институт омбудсмена.

Жертвой пыток стал житель Джалал-Абадской области 1993 года рождения. В Институт омбудсмена с заявлением на пятерых сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Джалал-Абадской области в 2019 году обратилась его мать.

Сына женщины задержали по подозрению в сбыте наркотиков. В Джалал-Абадском городском суде, когда ему избирали меру пресечения, мужчина не признал вину. Он подал заявление в прокуратуру Джалал-Абадской области в котором говорится, что сотрудники милиции подбросили ему наркотики, а потом избили, чтобы он признался в преступлении.

«В тот же день по факту применения пыток было начато досудебное производство по статье «Пытки», но следствие затянулось на 2 года. Сначала досудебное производство расследовали в УГКНБ Джалал-Абадской области, затем его передали в СО УГКНБ по городу Ош и Ошской области», — информирует аппарат омбудсмена.

Факты применения пыток подтвердили судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы. Но несмотря на то, что признательные показания были получены под пытками, Токтогульский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 110 тысяч сомов.

А сотрудники милиции продолжают работать в правоохранительных органах. Двое из них – также в УВД Джалал-Абадской области. Один из них работает в ОВД города Токмок Чуйской области. 23 ноября 2021 года наконец, следствием утверждено обвинительное заключение. Милиционеры обвиняются в пытках и злоупотреблении должностным положением. Материалы дела переданы в Джалал-Абадский городской суд.

Однако уже первое заседание суда не состоялось, так как на него не явился гособвинитель. Аппарат Акыйкатчы внес представление в Джалал-Абадскую областную прокуратуру с просьбой провести служебное расследование, и наказать неявившегося на судебный процесс прокурора.

Также заседание суда проигнорировал и один из пяти обвиняемых милиционеров, который в настоящее время работает Токмоке.

Аппарат омбудсмена считает, что следствием получены неопровержимые доказательства вины милиционеров. И поскольку инкриминируемые им статьи относятся к категории «тяжких преступлений», требует незамедлительно отстранить их от занимаемых должностей и заключить под стражу до окончания судебного разбирательства.

Чтобы добиться этого, Институт омбудсмена внес рекомендации и требование к министру внутренних дел, в прокуратуру города и областному прокурору Джалал-Абадской области, а также непосредственно судье, который рассматривает это уголовное дело.

Источник: reporter.kg