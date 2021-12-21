Директор школы № 38 и ее заместитель получили выговор за давку школьников

Мэрия Бишкека ответила по поводу давки в школе № 38, в результате которой пострадал ребенок.
Пресс-служба мэрии сообщает со ссылкой на вице-мэр столицы Викторию Мозгачеву, что директор и завуч школы № 38 получили выговоры за образовавшуюся давку, где пострадал школьник.
"На входе в образовательные школы необходимо обеспечить алгоритм, замерить температуру, первая смена выходит из здания, вторая заходит. Поэтому руководство школ должно проработать ситуацию, исходя из численности учащихся. Тем более в зимнее время детей невозможно на улице держать. Я дала поручение. На этой неделе соберемся, нельзя так проводить работу", - сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.
Источник: vb.kg
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