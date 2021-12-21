В Бишкеке произошел пожар в пункте замены масла. Предварительные данные МЧС (фото, видео)

Сегодня, 21 декабря, утром в Бишкеке произошел пожар.

Очевидцы могли наблюдать клубы черного дыма из центра столицы.

Пожар в Бишкеке.

Пожар в Бишкеке.

Пожар на складе хранения ГСМ в Бишкеке.

Пожар на складе хранения ГСМ в Бишкеке.

Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, на пересечении ул. Тимирязева и пр. Жибек Жолу загорелась топливная емкость в пункте замены масла. Пожар начали тушить в 07:46, в тушении участвуют расчеты из трех районов Бишкека.

По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.

Пожар в Бишкеке.

Пожар на складе хранения ГСМ в Бишкеке.

Пожар на складе хранения ГСМ в Бишкеке.

Детский садик, который находится рядом с местом возгорания, сообщил родителям, что детей приводить сегодня не надо.

Причины возгорания выясняются.

В МЧС сообщили, что пожар локализован в 09:01. Пожар по-прежнему тушат.

Источник: Кактуз