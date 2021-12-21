(Фото) В Бишкеке запущен завод по переработке пластика

На территории восточной промзоны столицы открылся завод по переработке пластика.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, производство планирует охватить полный цикл от сбора пластика до производства качественного продукта в виде синтепона.

«Открыли завод ОсОО «Begreen Бишкек Экология». Организация установила 530 эко-урн по городу», — сообщает пресс-служба.

Источник: reporter.kg