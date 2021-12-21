В Генпрокуратуре подтвердили задержание командующего Внутренними войсками МВД

Устойчивая коррупционная схема по присвоению денежных средств была выявлена Военной прокуратурой в ходе проверки.
Задержан командующий Внутренними войсками МВД Исламбек Кенжекулов. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Он был задержан 20 декабря сотрудниками Военной прокуратуры.
Сообщалось, что должностные лица Внутренних войск МВД присвоили почти 34 млн сомов, которые предназначались на покупку питания и вещевого имущества для нужд личного состава. Устойчивая коррупционная схема по присвоению денежных средств была выявлена Военной прокуратурой в ходе проверки.
«Прокурорской проверкой установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещевого имущества для нужд личного состава бюджетные средства на общую сумму 33 946 866 сомов незаконно перечислены на счета подставных фирм и в последующем присвоены», — сообщала пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным фактам Военной прокуратурой республики в отношении должностных лиц Внутренних войск Кыргызской Республики возбуждены уголовные дела по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере), 346 (служебный подлог) и 348 (халатность) УК Кыргызской Республики. Все уголовные дела находятся на стадии расследования.
После стало известно, что фигуранты дела о хищении 33,9 млн сомов из бюджета Внутренних войск МВД КР сбежали из Кыргызстана.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!