В Генпрокуратуре подтвердили задержание командующего Внутренними войсками МВД

Устойчивая коррупционная схема по присвоению денежных средств была выявлена Военной прокуратурой в ходе проверки.

Задержан командующий Внутренними войсками МВД Исламбек Кенжекулов. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Он был задержан 20 декабря сотрудниками Военной прокуратуры.

Сообщалось, что должностные лица Внутренних войск МВД присвоили почти 34 млн сомов, которые предназначались на покупку питания и вещевого имущества для нужд личного состава. Устойчивая коррупционная схема по присвоению денежных средств была выявлена Военной прокуратурой в ходе проверки.

«Прокурорской проверкой установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещевого имущества для нужд личного состава бюджетные средства на общую сумму 33 946 866 сомов незаконно перечислены на счета подставных фирм и в последующем присвоены», — сообщала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным фактам Военной прокуратурой республики в отношении должностных лиц Внутренних войск Кыргызской Республики возбуждены уголовные дела по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере), 346 (служебный подлог) и 348 (халатность) УК Кыргызской Республики. Все уголовные дела находятся на стадии расследования.

После стало известно, что фигуранты дела о хищении 33,9 млн сомов из бюджета Внутренних войск МВД КР сбежали из Кыргызстана.

Источник: reporter.kg