Зимние каникулы в школах Кыргызстана начнутся по графику

Как сообщает Министерство образования и науки, изменений в графике каникул нет.

В Кыргызстане зимние каникулы начнутся с 31 декабря по 11 января 2022 года. Как сообщает Министерство образования и науки, изменений в графике каникул нет. Так, зимние каникулы продлятся 12 дней, а на занятия школьники выйдут 12 января 2022 года.