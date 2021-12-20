Суд по убийству Лимонти. Проведут ли обвиняемому повторную психологическую экспертизу?

В Первомайском районном суде продолжается процесс над обвиняемым в убийстве кримавторитета Алмаза Сулайманова, в народе известного как Лимонти.

Напомним, его убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Преступники нанесли ему 26 ножевых ранений, от которых Сулайманов скончался на месте. Обвиняемым в убийстве проходит Талгат Шамиев.

Ранее адвокат Шамиева ходатайствовал о проведении повторной психологической экспертизы в связи с тем, что психолог Республиканского центра психического здоровья затруднилась сказать, был ли Шамиев в момент убийства в состоянии аффекта. Психолог отметила, что для ответа требуется исследование книги об отце обвиняемого, из которой он узнал историю убийства родителя, постановление суда о лишении свободы Сулайманова за убийство Шамиева-старшего, чтобы установить "накопление отрицательных эмоций, способствующих совершению убийства в состоянии аффекта".

На данном этапе суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Шамиева.

"Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает конкретные сроки рассмотрения дела. Такие категории дел должны быть рассмотрены в течение двух месяцев. В случае невозможности рассмотрения в этот срок каждый раз он может быть продлен до двух месяцев, в том числе и мера пресечения. Продление меры пресечения на срок свыше одного года не допускается. В целях экономии процессуальных сил и средств суд принял такое решение", - пояснил судья.

"Во-первых, при назначении психологической экспертизы суд обязан приостановить дело. Во-вторых, на практике бывают случаи, что после поступления дела с экспертизы, после исследования материалов дела выявляются новые обстоятельства. Выявляется необходимость вновь поставить вопросы перед этим же экспертом либо назначить дополнительно другой вид экспертизы. На данном этапе не исследованы все материалы уголовного дела в комплексе. То есть суд считает необходимым исследовать материалы дела. И после этого поставить точку, обсудив целесообразность назначения повторной экспертизы. Пока же говорить о ней преждевременно", - отметил он.

Затем началось исследование доказательств: на обозрении находятся видеозаписи с участием обвиняемого. Следующее заседание намечено на 24 декабря.

Источник: Кактуз