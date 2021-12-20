Уровень воды в Токтогулке опустился до 10,4 миллиарда кубометров

Напомним, в этом году уровень воды в Токтогуле резко упал до критического уровня.
В Кыргызстане сегодня, 20 декабря, объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до уровня 10 миллиардов 493 миллионов кубометров. Об сообщает пресс-служба компании "Электрические станции".
По ее данным среднесуточный приток воды 181 кубометров в секунду, расход - 501 кубометр.
Напомним, в этом году уровень воды в Токтогуле резко упал до критического уровня.
Например, по данным "Электрических станций" в прошлом году, на 18 декабря, объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 12 миллиардов 935 миллионов кубометров воды, при этом приток воды был 150 кубометров в секунду, расход 794 кубометров.
Источник: vb.kg
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