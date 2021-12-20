(Фото) "В Барпы люди выстроились в ряд из-за любви к Жапарову и Ташиеву". Версия местных властей

Глава сельской управы в Барпы Нурлан Сейитбеков также утверждает, что люди с флажками выстроились в ряд по своей иницитаве.

В администрациях Сузакского района и села Барпы Kaktus.media прокомментировали ситуацию вокруг приезда Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева в село.

Аким района Баратбек Сыдыкназаров утверждает, что население вышло встречать президентский кортеж по своей инициативе.

"Это была инициатива народа. Это был выходной день. Сейчас не те времена, чтобы можно было принудить людей выходить куда-то. Мы объясняли людям, что президент там не остановится и не выйдет на встречу, даже если соберутся жители. Но сельчане, видимо, думали, что президент остановится и они с ним поздороваются. Это была инициатива местных аксакалов, молодежи. Насколько я знаю, в айыл окмоту уже поговорили с аксакалами. Аксакалы сказали: "Вы не имеете никакого отношения. Мы любим Садыра Нургожоевича и Камчыбека Кыдыршаевича. Они приехали в наше село, мы так выразили свое уважение". В этом все дело. Поэтому слова о том, что жителей, в том числе бюджетников, заставили выйти - неправда. Люди просто хотели выразить свое уважение", - сказал аким района.

Глава сельской управы в Барпы Нурлан Сейитбеков также утверждает, что люди с флажками выстроились в ряд по своей иницитаве.

"Мы разбираемся. Вчера стало известно, что президент приедет в село Барпы и посетит мечеть. Люди сами собрались, чтобы посмотреть на президента. Я только сейчас услышал, что их якобы заставили. Я вчера видел, что жители стоят вдоль дороги. Сказал им: вы почему стоите? Не стойте здесь. Они ответили: президент приезжает. Мы хотим увидеть нашего президента. Он поднимает наше государство. Мы хотим вблизи увидеть, какой он человек. Если он остановится, мы с ним поговорим. Я тогда ушел. Еще раз повторю: никто никого не принуждал. Тем более бюджетники - врачи и учителя - не подчиняются айыл окмоту и никак от нас не зависят", - сказал Сейитбеков.

По словам Сейитбекова, флажки, которыми размахивали, жители сами могли купить в местном магазине.

Напомним, вчера президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев побывали в Джалал-Абадской области, где посетили ряд объектов. Также они посетили мечеть имени Чубака ажы Жалилова в селе Барпы. Село Барпы также является родовым селом Камчыбека Ташиева.

В соцсетях появилось видео, как люди организованно выстроились в ряд и машут маленькими флажками. По некоторым данным, это было сделано по указке местных властей. В администрации президента пообещали разобраться.

А вы верите в версию местных властей?

Источник: kaktus.media