В Бишкеке предложили снизить тариф на проезд в машрутках до 8 сомов для школьников

Депутаты Жогорку Кенеша предложили снизить тарифы на проезд в общественном транспорте Бишкека для школьников и студентов.

С инициативой сегодня, 20 декабря, на заседании комитета по бюджету и финансам выступил депутат Марлен Маматалиев. Он обратился к вице-мэру с просьбой снизить для школьников тариф до 10 сомов.

«В настоящее время мы рассматриваем новые предложения по утверждению тарифов. Проезд для школьников и студентов может быть снижен до 10 сомов», — ответил вице-мэр Бишкека Таалайбек Орозов.

Депутат Эмиль Токтошев поддержал инициативу: «При необходимости школьников надо возить бесплатно, как это делают в других странах. Для студентов нужно снизить стоимость проезда до 5 сомов, чтобы они могли заработать».

В итоге парламентарии сошлись на том, чтобы дать поручение мэрии рассмотреть возможность снижения тарифа для школьников и студентов до 8 сомов.

В Бишкеке стоимость проезда в маршрутках составляет — 15, в автобусах и троллейбусах — 11 сомов.

Источник: reporter.kg