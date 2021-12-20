В Бишкеке предложили снизить тариф на проезд в машрутках до 8 сомов для школьников

Депутаты Жогорку Кенеша предложили снизить тарифы на проезд в общественном транспорте Бишкека для школьников и студентов.
С инициативой сегодня, 20 декабря, на заседании комитета по бюджету и финансам выступил депутат Марлен Маматалиев. Он обратился к вице-мэру с просьбой снизить для школьников тариф до 10 сомов.
«В настоящее время мы рассматриваем новые предложения по утверждению тарифов. Проезд для школьников и студентов может быть снижен до 10 сомов», — ответил вице-мэр Бишкека Таалайбек Орозов.
Депутат Эмиль Токтошев поддержал инициативу: «При необходимости школьников надо возить бесплатно, как это делают в других странах. Для студентов нужно снизить стоимость проезда до 5 сомов, чтобы они могли заработать».
В итоге парламентарии сошлись на том, чтобы дать поручение мэрии рассмотреть возможность снижения тарифа для школьников и студентов до 8 сомов.
В Бишкеке стоимость проезда в маршрутках составляет — 15, в автобусах и троллейбусах — 11 сомов.
Источник: reporter.kg
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