Каракол станет культурной столицей Содружества в 2022 году

Каракол официально принял эстафету от Душанбе и станет культурной столицей Содружества в 2022 году.
В Таджикистане в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялась торжественная церемония закрытия года "Душанбе - культурная столица СНГ - 2021" и передачи эстафеты городу Караколу на 2022 год.
В ходе мероприятия выступили заместитель председателя исполнительного комитета исполнительного секретаря СНГ Бекетжан Жумаханов и заместитель председателя Душанбе Амирхон Курбонзода, который в торжественной обстановке передал эстафету городу Каракол. С кыргызской стороны с приветственной речью выступил советник посольства Кыргызстана в Таджикистане Медер Соорбеков, который отметил, что для Каракола 2022 год станет показательным во всех социальных и культурных аспектах.
Источник: vb.kg
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