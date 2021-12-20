О тренере Асулуу Тыныбековой и Мээрим Жуманазаровой сняли документальный фильм

Среди воспитанниц Изабекова - нынешние звезды международного масштаба Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Медет кызы Айпери.
В Кыргызстане сняли документальный фильм о главном тренере национальной сборной Кыргызстана по женской борьбе Нурбеке Изабекове. Об этом сообщает студия "Кыргызтелефильм" при Общественной телерадиовещательной корпорации.
"Зритель узнает много интересного об этом удивительном человеке, победителе по жизни, который и как спортсмен, и как выдающийся тренер неоднократно добивался побед самого разного уровня", - говорится в сообщении.
Среди воспитанниц Изабекова - нынешние звезды международного масштаба Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Медет кызы Айпери.
Фильм, снятый режиссером Тынаем Ибрагимовым, скоро покажут на каналах КТРК.
Источник: Кактуз
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