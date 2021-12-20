Замглавы ЦИК: Мы успешно провели эти выборы

Конечно, общество сразу измениться не может, поэтому незначительные нарушения все же были.

На этих выборах админресурса не было, люди проголосовали так, как хотели. Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" сообщил зампредседателя ЦИК Нурлан Койчукеев.

По его словам, при ином раскладе пункт "Против всех" не победил бы в двух округах.

- Поэтому можно сказать четко, что мы успешно провели эти выборы. Конечно, общество сразу измениться не может, поэтому незначительные нарушения все же были. Но они были минимальны. Как итог, легитимный и избранный народом парламент приступит к работе в ближайшее время, - подчеркнул Койчукеев.

Источник: vb.kg