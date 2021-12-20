Нацстатком отметил снижение цен на уголь

Дешевле всего топливо в Чаеке
В Кыргызстане подешевел уголь. Об этом сообщает Нацстатком.
По его данным, розничные цены на топливо по состоянию на 17 декабря по сравнению с ноябрем в среднем по республике составили 5 205,5 сома за тонну и снизились на 8,3 процента.
При этом минимальная розничная стоимость наблюдалась в селе Чаек (3 000 сомов за тонну), а также в Балыкчы (4 049,7 сома), Нарыне (4 500 сомов) и Кара-Балте (4 500 сомов). В то же время наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в Ноокате (7 663,1 сома за тонну), Баткене (7 788,7 сома) и Кербене (7 250,6 сома).
Источник: vesti.kg
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