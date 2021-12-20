 В Кара-Балте молодые парни просят Жапарова и Ташиева обратить внимание на сауны

Там процветает проституция, мы этому дорогу давать не будем.
В городе Кара-Балта молодые парни записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и министру внутренних дел Улану Ниязбекову.
Собравшиеся, которые представились молодежью Кара-Балты, сообщили, что в городе имеются 3-4 сауны, где предоставляют интимные услуги.
«Там процветает проституция, мы этому дорогу давать не будем. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, министр внутренних дел, обратите на это внимание и примите меры, чтобы наши сестры завтра не пошли по такому пути» , — сказал один из участников.
Другой парень сообщил, что власти в городе ничего не делают с этим: «Если они бездействуют, мы так просто стоять не будем» , — добавил он.
Вчера ГУВД Чуйской области отреагировало на видеообращение местных жителей города Кара-Балта по факту закрытия имеющихся саун.
Как сообщает пресс-служба ГУВД, начата проверка, данный факт взят на контроль руководства МВД КР и ГУВД Чуйской области
Видео опубликовано на странице в Инстаграм «Кара-Балта Live».
Источник: reporter.kg
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