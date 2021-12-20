Садыр Жапаров намерен посетить с визитом Индию

В этом контексте особо отмечены льготные налоговые режимы, членство КР в ВТО и ЕАЭС. Особое внимание акцентировано на важности наращивания торгово-экономических отношений.
В рамках участия в диалоге «Индия — Центральная Азия» в Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с руководителями и представителями индийских государственных и частных компаний THDC India Limited, Rail Vikas Nigam Limited, ТПП БРИКС, Power Engineering Pvt Ltd, Generation Next Group и других.
В ходе встречи министр обозначил предпринимаемые руководством страны меры по защите инвестиций и поддержке бизнеса, а также рассказал о ряде преимуществ инвестирования в Кыргызстан, тем самым призвав индийских бизнесменов инвестировать в экономику республики.
В этом контексте особо отмечены льготные налоговые режимы, членство КР в ВТО и ЕАЭС. Особое внимание акцентировано на важности наращивания торгово-экономических отношений.
Стороны также обсудили потенциал двух стран для реализации совместных проектов в различных секторах экономики с особым упором на конкретные проекты в гидроэнергетике, здравоохранении и транспортно-коммуникационной сфере.
В этом контексте была достигнута договоренность о проведении бизнес-форума в рамках предстоящего визита президента Садыра Жапарова в Индию. Также стороны договорились, что представители указанных компаний примут активное участие в организации и реализации кыргызско-индийского бизнес-форума.
Добавим, по итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Кыргызстаном и Индией составил $39.5 млн, инвестиции из Индии оцениваются в $687 тысяч.
Источник: reporter.kg
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