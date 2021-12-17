В Бишкеке изменили схемы проезда некоторых маршрутов общественного транспорта

Решение принималось на заседании специальной комиссии

В управлении городского транспорта Бишкека еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.

В состав вошли представители управления Патрульной службы милиции, Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по столице, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.

На недавнем заседании рассмотрено семь вопросов. По результатам обсуждений решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута № 135 по улицам Шералиева – Эр-Тайлак – Садыбакасова – Камбар-Ата – Ак-Тан. Далее маршрут следует по той же схеме движения.

Временно изменена схема движения микроавтобусного маршрута № 121 по проспекту Чуй до улицы Лермонтова, по Лермонтова до Фрунзе, по Фрунзе до Веселой, остальная часть схемы осталась без изменений.

Пять вопросов отложено на следующее заседание комиссии.



Источник: vesti.kg