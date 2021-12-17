В Бишкеке возле бара мужчину ударили ножом в живот 

Оперативниками бишкекской милиции задержан ранее разыскиваемый подозреваемый в совершении тяжкого преступления.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
11 июня 2021 года примерно в 00:45 в УВД Свердловского района Бишкека поступило сообщение о том, что неизвестные лица но улице Боконбаева ударили ножом в область живота гражданину Н.Э., после чего скрылись в неизвестном направлении.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье ст.138 ч.2 п.3 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.
В ходе расследования было установлено, что в одном из ночных баров между Н.Э. и неизвестным лицом азиатской внешности возникла словесная перепалка, переросшая в конфликт, где неизвестный мужчина нанес ножевые ранения Н.Э. в область живота. Очевидцами была вызвана бригада скорой, которая госпитализировала Н.Э. в Национальный хирургический центр.
В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции и бойцами спецназа ГУВД Бишкека был установлен и задержан на территории города ранее разыскиваемый подозреваемый в совершении тяжкого преступления А.Г., 1991 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Источник: reporter.kg
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