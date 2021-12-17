Турецкая компания отказалась строить мусороперерабатывающий завод в Бишкеке.
Об этом Reporter.kg сообщила пресс-служба мэрии.
Напомним, в конце августа мэрия сообщала, что тогда еще исполняющим обязанности мэра столицы Айбеком Джунушалиевым, министром инвестиций Алмамбетом Шыкмаматовым и президентом турецкой компании «Biotrend Energy» Илханом Доганом подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта «Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода в городе Бишкек».
«После подписания документа компания «Biotrend Energy» обязуется предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование в месячный срок, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе этапы подготовки, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию», — сообщала в августе мэрия.
Спустя почти 4 месяца горуправа заявляет об отказе компании строить завод в Бишкеке. По данным пресс-службы, компания никак не обосновала свой отказ.
«Мы направили письмо и ждем ответа», — сказали в пресс-службе.
Источник: reporter.kg
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