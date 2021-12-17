"Жду 5G, но боюсь станций связи". Отвечаем на главные вопросы радиофобов

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Без устройств, использующих сигналы сотовой связи, мы вряд ли смогли бы общаться с близкими, узнавать информацию, делиться контентом, управлять бизнес-процессами, совершать покупки, проводить досуг и т. д.

Чтобы соответствовать запросам абонентов, в условиях постоянно возрастающей нагрузки на сети сотовой связи и увеличения спроса на цифровые услуги телеком-операторы Кыргызстана ведут непрерывную работу по модернизации сети, заключающуюся в том числе в строительстве базовых станций (БС).

Однако зачастую сотовые компании сталкиваются с ситуацией, когда, с одной стороны, абоненты обращаются с просьбой о строительстве новых БС и вопросами о сроках ввода в эксплуатацию стандарта 5G, а с другой – после того, как компания приступает к техническим работам, отдельные лица требуют прекратить установку станций, мотивируя это тем, что работа вышки негативно скажется на их здоровье.

Предлагаем ознакомиться с компетентными ответами на актуальные вопросы о "рисках", связанных со строительством базовых станций.

КАК РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ?

Работа сетей мобильной связи основывается на обмене данными между телефоном и базовыми станциями. БС представляют собой комплекс оборудования, которые принимают или передают сигнал от устройства к устройству. К примеру, при совершении вами вызова сигнал поступает на базовую станцию и передается на коммутатор, где обрабатывается комплексом сложных процессов телекоммуникационного оборудования. Затем сигнал передается на другую БС, расположенную поблизости от абонента, которому вы звоните, и связывает вас. Далее процесс повторяется, но уже в обратном порядке.

Чтобы соединение с абонентом проходило без погрешностей и за доли секунды, необходимо устанавливать БС на близком друг к другу расстоянии, особенно в районах с плотной застройкой, где радиосигнал сталкивается с большим количеством помех. Для большинства базовых станций радиус покрытия в городских условиях составляет до 1 км. При этом важно понимать: чем ближе друг к другу расположены БС, тем выше качество связи и скорость мобильного интернета, а сотовый телефона потребляет меньше мощности для поиска лучшего сигнала от станции.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ?

Ответственно заявляем: бояться базовых станций нет никаких оснований! Соблюдение норм при установке БС, строительство которых – дорогой и технически сложный процесс, строго регулируется уполномоченными госведомствами. Для возведения станции и ее вывода в эфир требуется подготовить внушительный пакет разрешительных документов. В итоге процесс занимает до полутора лет.

По данным телеком-специалистов, в Кыргызстане нормативные требования к станциям связи являются одними из самых жестких в мире. Предельно допустимый уровень электромагнитного поля БС составляет 10 мкВт/кв. см. Этот показатель значительно ниже норм, разрешенных, например, в скандинавских странах или США. В Европе допустимый предел излучения для базовых платформ – 200 мкВт/кв. см, что в 20 раз выше, чем в Кыргызстане.

Если рассматривать БС как источник опасности, справедливо будет сравнить уровень ее излучения с показателями бытовых приборов, использующих частоты (см. Таблицу). Ранее телеком-операторы КР провели замеры излучения базовой станции, находящейся в столичном микрорайоне Тунгуч. Тогда измерительный прибор показал, что уровень излучения БС не превышает 4,8 мкВт/кв. см при допустимых 10 мкВт/кв. см и полностью соответствует санитарным требованиям Кыргызской Республики.

Исследования продемонстрировали, что при одновременной работе мобильных телефонов, бытовых электроприборов, высоковольтных линий доля излучения от базовых станций составляет менее 1%.

МОГУТ ЛИ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ СПРОВОЦИРОВАТЬ РАК?

Заключение ВОЗ гласит: ни одна из экспертиз не подтвердила, что радиочастотные поля, создаваемые базовыми станциями, отрицательно сказываются на здоровье людей. Поэтому "доводы" радиофобов о том, что радиоволны от станций способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний или даже повлиять на ДНК, можно расценивать как миф.

Жить в здании, на котором установлена БС, можно, что подтверждает мировая статистика. Япония и Швеция, например, считаются странами с самой высокой плотностью сетей мобильной связи. При этом в этих же странах – одна из самых высоких в мире средняя продолжительность жизни.

ОТКУДА БЕРУТСЯ МИФЫ О БАЗОВЫХ СТАНЦИЯХ И 5G?

Распространению недостоверной информации способствуют лица, в профессиональной среде называемые "радиофобами". Эти люди периодически выступают против строительства базовых станций в разных уголках Кыргызстана и появления стандарта 5G в стране, борясь с "невидимым вредом от сотовой связи", но при этом сами активно используют мобильные телефоны, ТВ, микроволновки и другую технику в быту.

Другими словами, под радиофобией подразумевают боязнь всего, что ассоциируется с излучением. Часто это состояние связано с "альтернативным" восприятием реальности. Поэтому радиофобы могут постоянно испытывать необоснованный страх заболеть чем-либо, и рядовые явления могут трактоваться ими искаженно.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ?

Каждый стандарт связи имеет свой параметр дальности покрытия, который уменьшается в связи с ростом объемов передаваемой информации. Именно поэтому в диапазонах 3G и 4G, которые предоставляют абонентам возможность пользоваться внушительными объемами скоростноого мобильного интернета и голосовых услуг, требуется больше базовых станций, чем в диапазоне 2G.

Как уже говорилось ранее, оптимальное расстрояние между БС в густонаселенных пунктах составляет около 1 км. И чем плотнее расположены станции, тем более качественными будут предоставляемые телеком-операторами цифровые услуги. В этих условиях абоненты всегда будут оставаться в зоне доступа, а смартфон – реже искать лучший сигнал от станций.

Если снизить количество БС, это приведет к некоторым проблемам. Абоненты рискуют в любой момент оказаться в зоне с низким сигналом или вообще вне зоны доступа. С большой долей вероятности, они попросту не смогут дозвониться в нужный момент близким, вызвать по мобильному телефону врача или милицию или отправить важные данные коллегам, родным, друзьям и т. д.

Впереди Кыргызстан, как и другие страны мира, ждет важный этап внедрения 5G – стандарта нового поколения, который откроет абонентам мир высокотехнологичных цифровых возможностей. Сотовые операторы Кыргызстана готовы увеличивать покрытие сети и инвестировать средства в развитие новых стандартов связи. Однако добиться этого без модернизации базовых станций невозможно. В связи с этим призываем сограждан соблюдать цифровую гигиену и не поддаваться радиофобным "страшилкам", которые замедляют развитие телеком-индустрии нашей страны.

Источник: vb.kg