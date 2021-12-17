(Видео) Садыр Жапаров оформил дубль в футбольном матче и спас свою команду от поражения 

Соперники не жалели президента в борьбе за мяч
В Бишкеке прошел футбольный матч между командами «Администрации президента», в составе которой выступают глава государства Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, и «Онор».
Финальный свисток зафиксировал на табло ничью. После первого тайма футболисты «Онор» вели со счетом 2:0. Однако ход встречи удалось переломить игроку под номером 11 – Садыру Жапарову. Президент дважды поразил ворота соперника, сравняв счет.
Следует отметить, что соперники не щадили Жапарова в борьбе за мяч. В одном из эпизодов глава государства едва не получил травму после жесткого стыка.
Поясним, дружеский футбольный турнир посвящен 100-летию кыргызского футбола. Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза.
Как отмечается, главной целью турнира является популяризация и развитие спорта в стране, а также здорового образа жизни.
В соревновании приняли участие команды администрации президента, ветеранов отечественного футбола, СМИ, представителей спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.
Источник: vesti.kg
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